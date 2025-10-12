Лукашенко предупредил Украину об исчезновении

Лукашенко: ситуация на фронте может привести к исчезновению Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка в зоне боевых действий может привести к исчезновению Украины как государства. Своим мнением он поделился в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале корреспондента.

По словам Лукашенко, он ежедневно наблюдает активное продвижение российских войск на фронте, в связи с чем украинским властям нужно действовать оперативно.

«Это может привести к исчезновению Украины как государства», — сказал белорусский лидер.

В интервью он также заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо вернуться за стол переговоров, потому что счастье на территорию Украины могут принести только славянские страны. По его мнению, проблема урегулирования российско-украинского конфликта на сегодняшний день в большей степени заключается в Зеленском.

В сентябре Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с главой Украины. Белорусский лидер напомнил о своем предложении в начале специальной военной операции — «сесть и договориться руководителям трех славянских государств об окончании «этой непонятной войны».

Ранее Лукашенко заявил, что считал Зеленского сыном, но тот оскорбил его.