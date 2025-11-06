На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова ответила Рютте на слова о подрыве Россией и Китаем «глобальных правил»

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала генсека НАТО Марка Рютте опубликовать список «глобальных правил», которые, по его мнению, якобы нарушила Россия, Китай, КНДР и Китай.

В публикации Захарова выразила непонимание, о каких именно «глобальных правилах» идет речь. Дипломат также призвала Рютте разъяснить этот момент.

«Просьба опубликовать на сайте НАТО их полный список. Пока же никто не знает, о каких правилах говорит Рютте», — отметила дипломат.

Среди прочего Захарова подчеркнула, что Россия и Китай всегда придерживались международного права, в то время как НАТО неоднократно нарушало его своими агрессивными действиями и нелегитимными коалициями. В пример дипломат привела вторжение стран Запада под ложными предлогами в Ирак, бомбардировки Югославии и пр.

Кроме того, представитель российского МИД указала Рютте на двойственность суждений стран НАТО по одному и тому же вопросу. В частности, Захарова напомнила, что никто из членов альянса не прекратил сотрудничество с Китаем и не критиковал президента США Дональда Трампа за проведение американо-китайского саммита.

6 ноября Марк Рютте призвал союзников по НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе.

Ранее на Западе предрекли распад НАТО при конфронтации с Россией.

