На Западе предрекли распад НАТО при конфронтации с Россией

Профессор Масала: НАТО быстро распадется в случае конфронтации с Россией
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Североатлантический альянс (НАТО) быстро распадется в случае прямого конфликта с Россией. Такое мнение высказал профессор политологии Университета Бундесвера Карло Масала в интервью Wirtualna Polska.

Он указал, что в случае нападения на страны Прибалтики, Польша «будет готова к борьбе». Однако аналитик усомнился, что тоже самое можно сказать о Франции, Великобритании и Италии.

«Я не вижу особой решимости в Европе бороться с Россией. По моему мнению, если произойдет конфронтация с Россией, НАТО быстро распадется. Оно разделится на тех, кто хочет защищаться, и тех, кто не видит в этом смысла», — сказал Масала.

В качестве аргумента он привел дискуссию о размещении европейских войск на Украине. Профессор заявил, что «никто не заявлял о готовности отправить войска, опасаясь, что Россия их проверит».

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее профессор заявил, что на Западе боятся усиления Украины.

