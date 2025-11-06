На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Крыму анонсировали «большой раздел Украины»

Константинов заявил, что миру предстоит пережить большой раздел Украины
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Мировому сообществу предстоит пережить большой раздел Украины, который может состояться в несколько этапов. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, чьи слова приводит ТАСС.

«Впереди большой раздел Украины, мы будем с вами свидетелями этого. Это, возможно, произойдет за один раз, возможно, за несколько раз - уже самое страшное произошло. Поэтому дальше мы уже просто наблюдаем этот распад, он имеет временной отрезок, но это уже не остановить», — сказал Константинов.

По его словам, сегодня на Украине отсутствуют условия для «жизни, экономики и бизнеса». Политик также заметил, что сегодня мир находится в состоянии хаоса «с непонятным исходом». В связи с этим Константинов указал на актуальность обсуждения «справедливости в мироустройстве России и Крыма».

Для Запада справедливость – «чтобы нас не было», а для России справедливость – «чтобы Украина встала в строй русского мира и стала его органической частью», констатировал он.

11 сентября итальянское издание L'Antidiplomatico со ссылкой на данные хакерской группировки KillNet писало о том, что страны, которые входят в «коалицию желающих», собираются разделить Украину.

Как сообщало издание, Франция «нацелена на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, богатые нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем». При этом Великобритания намерена установить контроль над «всеми логистическими хабами». Румыния и Польша, в свою очередь, нацелились на приграничные территории и Одесскую область.

Ранее в Раде заявили, что Путин и Трамп продолжают обсуждать раздел Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами