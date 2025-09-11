На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали о тайном плане «коалиции желающих» по Украине

L'Antidiplomatico: в планы «коалиции желающих» входит раздел Украины
РИА «Новости»

Страны, которые входят в «коалицию желающих», собираются разделить Украину. Об этом пишет итальянское издание L'Antidiplomatico со ссылкой на данные хакерской группировки KillNet.

По информации издания, речь идет о карте «Объединенные силы «коалиции желающих», датированной 16 апреля. Она показывает схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины.

«Согласно карте и протоколам заседаний «коалиции желающих», полученным хакерами, в разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния», — сказано в сообщении.

Как сообщает издание, Франция «нацелена на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, богатые нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем». При этом Великобритания намерена установить контроль над «всеми логистическими хабами». Румыния и Польша, в свою очередь, нацелились на приграничные территории и Одесскую область.

На этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по итогам текущих переговоров о гарантиях безопасности Украины республика будет разделена на три зоны, причем российская уже существует.

Ранее были названы возможные сценарии раздела Украины после СВО.

Все новости на тему:
Новости Украины
