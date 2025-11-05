На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США отрепетировали ядерный удар по России

Белоусов: США провели учения с отработкой превентивного ядерного удара по России
U.S. Department of the Interior

США в октябре провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России, заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе оперативного совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе мероприятия глава Минобороны напомнил, что Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил.

«Последнее такое учение Global Thunder 2025 с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года», — добавил Белоусов.

По словам министра, данные учения, выход США из договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений, форсированная модернизация стратегических наступательных вооружений, запуск реализации программы «Золотой купол», грядущее принятие нового ракетного комплекса средней дальности «Дарк Игл» с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тыс. км и возможные планы по проведению ядерных испытаний — это единый комплекс мероприятий, которые существенно повышают уровень военной опасности для России.

Глава Минобороны в связи с этим подчеркнул необходимость поддерживать ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно.

Ранее США провели испытание ракеты Minuteman III.

