Орбан обозвал премьера Польши «разжигателем войны в Европе»

Орбан назвал Туска одним из разжигателей войны в Европе

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X обвинил своего польского коллегу Дональда Туска в агрессивной политике по украинскому вопросу.

В посте лидер Венгрии назвал премьера Польши одним из «самых громких разжигателей войны в Европе». По мнению Орбана, военная политика Туска терпит неудачу.

«У Украины заканчиваются европейские деньги, а польский народ устал от войны. Он не может изменить курс, потому что превратил Польшу в вассала Брюсселя», — написал премьер Венгрии.

Новость дополняется.