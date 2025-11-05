Профайлер расшифровал язык тела Трампа после переговоров с Си Цзиньпином

Эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с Tsargrad.tv расшифровал язык тела президента США Дональда Трампа после недавней встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Профайлер отметил, что движения главы Белого дома во время подъема по трапу самолета указывали на то, что он не добился желаемого результата.

«Еще до того, как развернулся, он ударил несколько раз по перилам. И это признак недовольства, гнева. Когда он разворачивается — у него очень сильно напряжены и поджаты губы — это подавление гнева. Когда он поднимался, он очень сильно злился, но когда развернулся, то как бы перестал — начал улыбаться, разжал губы. Потом стоял, несколько раз покачивался — не мог занять удобную позу», — отметил специалист.

Он также обратил внимание на походку Трампа, которая, по его словам, не выглядела как походка победителя, а скорее указывала на то, что президент США недоволен собой.

Трамп и Си провели переговоры в Южной Корее 30 октября. Они продлились 1 час 40 минут. Политики увиделись лично впервые с 2019 года на полях саммита АТЭС в Пусане.

По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и выразил намерение продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным и Си Цзиньпином нельзя играть.