Трамп заявил, что с Путиным и Си Цзиньпином нельзя играть

Трамп назвал Путина и Си сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин являются сильными и умными людьми, с которыми нельзя играть. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

«Оба жесткие, оба умные... оба очень сильные лидеры. С ними нельзя играть», – сказал американский лидер.

3 ноября президент США также заявил, что его терпение в вопросах темпов урегулирования на Украине не имеет предела и не может иссякнуть. Отвечая на вопрос о возможных предельных сроках для урегулирования, американский лидер подчеркнул, что иногда нужно дать сторонам возможность «выпустить пар» через конфронтацию.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что не принимает участия в дискуссиях о замороженных активах Российской Федерации европейскими странами.

Ранее в США забили тревогу из-за позиции Трампа в отношении России.