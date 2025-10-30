«12 из 10»: как прошла встреча Трампа и Си в Пусане

Трамп и Си договорились работать вместе для решения конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Южной Корее. По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран.

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане на полях саммита АТЭС. Это их первая личная встреча с 2019 года. Переговоры длились 1 час 40 минут, сообщило Центральное телевидение Китая.

Еще до переговоров Трамп ждал от них хороших результатов. Он прочил странам «фантастические отношения» в долгосрочной перспективе и назвал Си своим давним другом.

«Думаю, что мы уже достигли согласия по многим вопросам и сейчас достигнем согласия еще по ряду вопросов», — заявил Трамп.

«Это будет замечательная встреча для обоих!» — добавил он в социальной сети Truth Social.

Встреча глав государств прошла в закрытом формате на южнокорейской авиабазе Кимхэ. Сразу после завершения переговоров Трамп сел в свой самолет и улетел, не сделав совместного с Си заявления для прессы по итогам встречи.

Торговое «перемирие» и конфликт на Украине. Что обсуждали Трамп и Си?

Трамп подвел итоги переговоров уже на борту своего самолета Air Force One, рассказав журналистам о «замечательной встрече», на которой было принято много решений:

«Я думаю, по шкале от нуля до 10, где 10 — это лучше всего, я бы сказал, что встреча прошла на 12».

Американский президент назвал Си «другом» и «великим лидером», с которым ему «посчастливилось» встретиться. Он также объявил, что США с Китаем достигли торгового соглашения сроком на год, которое будет регулярно продлеваться. Сделку, по его словам, подпишут «совсем скоро» — у Пекина и Вашингтона «осталось не так много серьезных препятствий».

По итогам переговоров Трамп также снизил с 20% до 10% пошлины на импорт товаров из Китая, введенные из-за контрабанды фентанила. В результате общая ставка тарифов теперь равна 47%, а не 57%.

«Мне кажется, они принимают очень активные меры в связи с проблемой фентанила», — объяснил Трамп.

Кроме этого, во время встречи, по его словам, удалось решить «все вопросы, касающиеся редкоземельных металлов», в отношении которых Пекин вводил ужесточенный экспортный контроль.

По данным CNN, никаких существенных изменений в контроле Вашингтона за экспортом технологий не ожидается: Трамп заявил, что после его встречи с Си состоятся дальнейшие переговоры между Пекином и гигантом по производству чипов Nvidia. Ранее американцы решили экспортировать передовые чипы и модели искусственного интеллекта только своим союзникам, а Китай раскритиковал это решение.

Лидеры не обсуждали чувствительную для Китая тему Тайваня, но затронули конфликт между Москвой и Киевом.

«Мы договорились работать вместе, чтобы попытаться достичь результата. Мы согласны, что стороны, знаете ли, застыли в противостоянии и сражаются, и иногда, наверное, приходится позволять им сражаться. Безумие. Но он поможет нам, и мы будем работать вместе по Украине», — заявил Трамп.

Американский лидер упомянул и тему покупки третьими странами российской нефти, чему Вашингтон сейчас всячески препятствует.

«Они уже давно покупают нефть у России, это покрывает значительную часть потребностей Китая. И, знаете, я могу сказать, что Индия ведет себя очень правильно в этом плане [намек на отказ Индии от российской нефти]. Но нефть мы особо не обсуждали», — прокомментировал Трамп.

Президент США ранее говорил, что санкциями в отношении российской нефти намерен побудить Москву продолжить вести переговоры, а также назвал Китай и Индию главными спонсорами конфликта на Украине.

Что о переговорах сказал Си?

Председатель КНР отметил, что у него остались «теплые» впечатления от встречи, и сказал, что, хотя США и Китай «не всегда сходятся во взглядах», они должны быть «партнерами и друзьями».

По словам Си, развитие и возрождение Китая не противоречат цели Трампа «сделать Америку снова великой». Он считает, что страны могут вместе добиться успеха и процветания, цитирует его «Синьхуа».

«Я готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений и создать благоприятные условия для развития обеих стран», — заявил Си.

Он также отметил, что Китай и США достигли консенсуса по основным вопросам и добились прогресса. По словам китайского лидера, с момента избрания Трампа они поддерживают тесные контакты, трижды созванивались по телефону и много раз обменивались письмами.

По итогам встречи Трамп договорился о своем визите в Китай в апреле 2026 года, а Си Цзиньпин, по его словам, посетит США «чуть позже».

Си останется в Южной Корее с государственным визитом и примет участие в главном саммите лидеров АТЭС, а Трамп уже отправился домой, завершив азиатское турне.