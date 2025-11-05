Советник офиса Зеленского рассказал, как спасти «Украинские железные дороги»

Компанию «Украинские железные дороги» необходимо спасать из-за убытков. Об этом заявил ее член наблюдательного совета, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко, сообщает телеканал «Рада».

Он призвал принять меры, чтобы не потерять компанию.

«Первое — внутренняя оптимизация железной дороги, в частности, вопрос продажи металлолома, который может дать до 10 миллиардов гривен (238,7 миллиона долларов – ред.). Второе — это 16 миллиардов гривен (почти 382 миллиона долларов – ред.) средствами бюджета для компенсации убытков. Третье — нам не избежать индексации грузовых тарифов», — сказал Лещенко на выступлении в Парламенте.

По его словам, ранее убытки компенсировались за счет поступлений от грузоперевозок. Но за последние несколько лет компания потеряла почти половину железнодорожных грузоперевозок, утверждает советник офиса украинского лидера.

До этого Лещенко заявил, что на Украине могут полностью прекратиться железнодорожные перевозки. По его словам, в ближайшее время госкомпания начнет внедрять «динамическое ценообразование».

