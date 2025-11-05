На Украине могут перестать ходить поезда

На Украине заявили о потере 49% перевозки грузов по железной дороге

На Украине могут полностью прекратиться железнодорожные перевозки из-за огромных убытков, предупредил во время выступления в Верховной раде глава «Украинской железной дороги» Сергей Лещенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Надо спасать железную дорогу. Все ресурсы железной дороги иссякли. Скоро железная дорога может остановиться. Потеряно 49% грузовых перевозок. Нам необходима помощь налогоплательщиков Украины. 7,19 млрд гривен (более 13,8 млрд рублей — прим. ред.) чистый убыток за девять месяцев», — пожаловался Лещенко.

По его словам, в ближайшее время госкомпания начнет внедрять «динамическое ценообразование». То есть, стоимость билетов начнет меняться в зависимости от экономической ситуации.

При этом осенью и зимой российские войска, вероятно, продолжат наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины для сбоя работы военно-промышленного комплекса, считает блогер Юрий Подоляка. Это сделает перевозки по железной дороге «если не невозможными, то максимально затрудненными».

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.