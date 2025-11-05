На Украине население призвали готовиться к «сверхкритическим ситуациям» зимой

Семинский: текущий отопительный сезон уже стал самым тяжелым для Украины

Этот отопительный сезон уже стал самым тяжелым для Украины, поэтому следует подготовиться к «сверхкритическим ситуациям». Такое заявление сделал замглавы энергетического комитета Рады Олег Семинский в беседе с газетой «Телеграф».

«Вообще-то я считаю, что всегда нужно быть готовым к сверхкритическим ситуациям. <...> Здесь я подразумеваю обстрелы больших распределительных станций при наших атомных электростанциях, — сказал он.

Обстрел атомных станций заместитель главы комитета назвал «красной линией». Семинский добавил, что российские войска, по его мнению, сосредоточились на сверхкритических объектах инфраструктуры.

В октябре глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отопительный сезон в стране в этом году будет сложнее предыдущего, возможны отключения газа. Эксперт отметил, что ситуация с собственной добычей газа критическая: потеряно уже 40-45% газа.

В свою очередь бывший глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что руководство Украины боится возможной реакции жителей на отключения электроснабжения предстоящей зимой.

Ранее сообщалось, что Украина должна потратить миллиард долларов, чтобы не замерзнуть зимой.