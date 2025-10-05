На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский эксперт заявил о проблемах с отоплением в стране

Попенко: отопительный сезон на Украине в этом году будет сложнее прошлогоднего
true
true
true
close
РИА Новости

Отопительный сезон на Украине в этом году будет сложнее предыдущего, возможны отключения газа. Об этом заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире украинского канала «Новости.Live».

«Можно говорить и про «Нафтогаз» <...> [компания] продолжает искать возможность закупки газа на заграничных рынках и берет кредиты. И продолжает импортировать газ», — отметил он.

Эксперт отметил, что ситуация с собственной добычей газа критическая: потеряно уже 40-45% газа.

До этого сообщалось, что азербайджанский газ перестал поступать на Украину. За 10 дней сентября в страну поступило 236 млн куб. м, что примерно соответствует уровню августа. Однако с начала сентября полностью прекратилось поступление газа из Румынии, который ранее называли «азербайджанским» со ссылкой на договоренности о поставках с Азербайджаном, говорится в сообщении.

В свою очередь финансист Игорь Юшков отметил, что несмотря на публичную агрессивную риторику и бесконечные призывы к санкциям в отношении российских энергоносителей, Украина по-прежнему критически зависит от газа России.

Ранее сообщалось, что Украина должна потратить миллиард долларов, чтобы не замерзнуть зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами