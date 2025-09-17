СМИ: Украина должна потратить миллиард долларов, чтобы не замерзнуть зимой

Reuters: Украине нужно закупить газ на $1 млрд для отопительного сезона

Украине нужно закупить газ на $1 млрд, чтобы покрыть все свои потребности на предстоящую зиму. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Украине потребуется закупить газа на 1 миллиард долларов, чтобы обеспечить зимние запасы после атак России», — говорится в сообщении.

Украина обеспечила запасы газа для удовлетворения 80-90% своих зимних потребностей и нуждается в дополнительном топливе, констатирует агентство.

Как пишет Reuters, последние два года Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы ослабить ее вооруженные силы и подорвать моральный дух гражданского населения. В результате этой кампании резко сократилась добыча газа и электроэнергии в стране, а российские удары продолжались почти ежедневно.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо $120 млрд, чтобы воевать весь следующий год.

