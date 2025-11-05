Газета NYP изобразила кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани с символикой коммунизма

Кандидат в мэры Нью-Йорка Мамдани на новой обложке NYP держит серп и молот

Газета New York Post выпустила обложку номера от 5 ноября с изображением ожидаемого победителя выборов мэра Нью-Йорка, демократа Зохрана Мамдани, держащего над головой серп и молот.

На обложке Мамдани изображен в красном костюме с белой рубашкой и черным галстуком на фоне небоскребов, над которыми летят красные звезды. Стилизованная надпись «On your Marx, get set, Zo!» обыгрывает имя Зохрана Мамдани и фамилию Карла Маркса, одновременно напоминая спортивный девиз «На старт, внимание, марш».

Хотя официальные результаты выборов пока не опубликованы, крупнейшие американские СМИ уже называют Мамдани победителем. Газета также отметила, что Мамдани уже победил в гонке за пост мэра. Сам кандидат тоже заявил о своей победе и пообещал, что власть теперь будет переходить от богатых к работающим людям.

Согласно предварительным неофициальным результатам, демократ набрал 50,35% голосов. В начале своей кампании за пост мэра Мамдани был почти неизвестен. По опросам, его рейтинг составлял всего 1%.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что Мамдани является «чистым коммунистом» и «радикальным левым безумцем». Кроме того, он допустил арест демократа в случае, если он будет мешать задержанию нелегальных мигрантов.

