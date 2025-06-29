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Трамп обозвал главу ФРС «тупым»

Трамп назвал главу ФРС Пауэлла тупым из-за отказа снижать ключевую ставку
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Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News назвал тупым главу Федеральной резервной системы (ФРС, выполняющей функции центробанка) Джерома Пауэлла, отказавшегося снижать ключевую ставку.

«У нас в Федрезерве находится тупой человек», — заявил глава государства.

По его мнению, ключевая ставка должна быть на уровне 1-2%.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения Пауэлла на фоне отказа ФРС снижать базовую процентную ставку. Это действие, как считает политик, должно помочь экономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

ФРС США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Однако регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на текущий год и ухудшил прогноз по росту ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг).

Ранее Трамп рассказал о выборе кандидатов на пост главы ФРС.

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