Трамп обозвал главу ФРС «тупым»

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News назвал тупым главу Федеральной резервной системы (ФРС, выполняющей функции центробанка) Джерома Пауэлла, отказавшегося снижать ключевую ставку.

«У нас в Федрезерве находится тупой человек», — заявил глава государства.

По его мнению, ключевая ставка должна быть на уровне 1-2%.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения Пауэлла на фоне отказа ФРС снижать базовую процентную ставку. Это действие, как считает политик, должно помочь экономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

ФРС США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Однако регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на текущий год и ухудшил прогноз по росту ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг).

Ранее Трамп рассказал о выборе кандидатов на пост главы ФРС.