США официально сняли санкции с «Белавиа»

Минфин США официально исключил «Белавиа» из санкционного списка
Максим Шеметов/Reuters

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) официально исключило белорусскую авиакомпанию «Белавиа» из санкционного списка. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Согласно документу, из списка также был исключен самолет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ.

Помимо этого, минфин США выдал временную лицензию трем бортам, которые «связаны с президентом Белоруссии Александром Лукашенко или предприятием «Славкалий». Этот документ позволяет самолетам проходить обслуживание, перелеты и другие операции.

11 сентября представитель президента США Джон Коул заявил, что Вашингтон снимает санкции с «Белавиа», которые действовали с апреля 2022 года. Белорусской авиакомпании было запрещено летать в Белоруссию или Россию на принадлежащих Минску, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в Соединенных Штатах.

28 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что снятие санкций США с «Белавиа» является «лукавой историей» по многим аспектам. Глава ведомства отметил, что Вашингтон стремится руководить политикой авиакомпании, а также оказывать влияние на Белоруссию.

Ранее гендиректор «Белавиа» назвал последствия отмены санкций США.

