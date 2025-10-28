На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров назвал «лукавой историей» снятие санкций с «Белавиа»

Лавров: снятие санкций США с «Белавиа» является лукавой историей
Сергей Гунеев/РИА Новости

Снятие санкций США с белорусской авиакомпании «Белавиа» является «лукавой историей» по многим аспектам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает ТАСС.

«Снятие санкций с «Белавиа» — это такая лукавая история, потому что на самом деле это очень ограниченное исключение из сохраняющегося режима санкций. Там и по дальности полетов, и по запчастям все это остается в зависимости от американской стороны», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что США стремятся руководить политикой «Белавиа», а также оказывать влияние на Белоруссию.

11 сентября представитель президента США Джон Коул заявил, что Вашингтон снимает санкции с «Белавиа», которые действовали с апреля 2022 года. Согласно ограничениям, белорусской авиакомпании было запрещено летать в Белоруссию или Россию на принадлежащих Минску, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в Штатах.

Ранее в РФ назвали бессмысленным снятие американских санкций с «Белавиа».

