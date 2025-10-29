На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы последствия отмены санкций США в отношении «Белавиа»

Гендиректор «Белавиа»: частичная отмена санкций США не повлияет на пассажиров
true
true
close
Максим Шеметов/Reuters

Санкции США в отношении авиакомпании «Белавиа» были отменены частично, такой шаг не скажется на пассажирах. Об этом заявил ТАСС генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец.

«Это значимое событие для нас. <...> Процесс урегулирования наших отношений с США продолжается», — подчеркнул он.

По словам топ-менеджера, изменение ситуации пока не повлияет на пассажиров. При этом он отметил, что авиакомпания продолжает стабильно выполнять свои обязательства перед клиентами.

«Это пока не очень публичная работа, внешне она пока не заметна. Но будут улучшены поставки запчастей, компонентов из США. Проще будет нам работать с долларом», — рассказал Чергинец.

11 сентября представитель президента США Джон Коул заявил, что Вашингтон снимает санкции с «Белавиа», которые действовали с апреля 2022 года. Белорусской авиакомпании было запрещено летать в Белоруссию или Россию на принадлежащих Минску, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в Соединенных Штатах.

Ранее Лавров назвал «лукавой историей» снятие санкций с «Белавиа».

