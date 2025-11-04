Во Франции смягчили приговор экс-главе МВД Клоду Геану

Апелляционный суд Парижа смягчил наказание бывшему генеральному секретарю Елисейского дворца (2007–2011 годы) и экс-министру внутренних дел Франции (2011–2012 годы) Клоду Геану, приговорив его к году тюрьмы условно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

В 2022 году Геан был признан виновным в нарушениях при заключении контрактов на проведение социологических исследований для Елисейского дворца. Тогда суд приговорил его к году заключения. Теперь весь срок заменен на условный, однако сам Геан намерен обратиться в Кассационный суд с требованием полной отмены наказания.

В 2009 году Счетная палата Франции выявила нарушения при закупке соцопросов для Елисейского дворца. По данным аудита, договор на проведение исследований на сумму €1,5 млн был заключен с одной из компаний без проведения тендера. При этом опросы были не оригинальными — их провели различными СМИ, а позже эти их данные перепродали Елисейскому дворцу с наценкой до 65%.

77-летний Клод Геан стал первым в истории Франции министром внутренних дел, получившим тюремный срок. В 2021–2022 годах он уже отбывал наказание по другому делу — за неисполнение решения суда от 2017 года по делу о денежных премиях, которые он выписывал себе и подчиненным во время работы советником тогдашнего главы МВД Николя Саркози.

25 сентября бывшего президента Франции Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы за преступный сговор с властями Ливии. По версии следствия, он получил от режима Муаммара Каддафи средства на избирательную кампанию 2007 года. При этом политика оправдали по обвинениям в коррупции. Саркози заявил, что подаст апелляцию на приговор и будет спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд смягчил меру наказания блогеру Елене Блиновской.