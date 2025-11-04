На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции смягчили приговор экс-главе МВД Клоду Геану

Во Франции суд смягчил приговор экс-главе МВД Геану по делу о соцопросах
true
true
true
close
Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press

Апелляционный суд Парижа смягчил наказание бывшему генеральному секретарю Елисейского дворца (2007–2011 годы) и экс-министру внутренних дел Франции (2011–2012 годы) Клоду Геану, приговорив его к году тюрьмы условно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

В 2022 году Геан был признан виновным в нарушениях при заключении контрактов на проведение социологических исследований для Елисейского дворца. Тогда суд приговорил его к году заключения. Теперь весь срок заменен на условный, однако сам Геан намерен обратиться в Кассационный суд с требованием полной отмены наказания.

В 2009 году Счетная палата Франции выявила нарушения при закупке соцопросов для Елисейского дворца. По данным аудита, договор на проведение исследований на сумму €1,5 млн был заключен с одной из компаний без проведения тендера. При этом опросы были не оригинальными — их провели различными СМИ, а позже эти их данные перепродали Елисейскому дворцу с наценкой до 65%.

77-летний Клод Геан стал первым в истории Франции министром внутренних дел, получившим тюремный срок. В 2021–2022 годах он уже отбывал наказание по другому делу — за неисполнение решения суда от 2017 года по делу о денежных премиях, которые он выписывал себе и подчиненным во время работы советником тогдашнего главы МВД Николя Саркози.

25 сентября бывшего президента Франции Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы за преступный сговор с властями Ливии. По версии следствия, он получил от режима Муаммара Каддафи средства на избирательную кампанию 2007 года. При этом политика оправдали по обвинениям в коррупции. Саркози заявил, что подаст апелляцию на приговор и будет спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд смягчил меру наказания блогеру Елене Блиновской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами