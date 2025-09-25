«Буду спать в тюрьме с высоко поднятой головой». Саркози приговорили к пяти годам заключения

Экс-президента Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о деньгах от Каддафи

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы за преступный сговор с властями Ливии. По версии следствия, он получил от режима Муаммара Каддафи средства на избирательную кампанию 2007 года. При этом политика оправдали по обвинениям в коррупции. Саркози заявил, что подаст апелляцию на приговор и будет спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой.

Парижский суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы, передает телеканал BFMTV. Он был признан виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании властями Ливии его избирательной кампании 2007 года.

«Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора. <…> Фактически это означает, что бывший президент будет заключен в тюрьму в ближайшие недели», — говорится в публикации.

Это максимальный тюремный срок за данное преступление. Политик также должен будет заплатить штраф в размере €100 тысяч.

Судебное заседание было открытым. Когда судья огласил вердикт, в зале раздались крики удивления, некоторые люди от неожиданности закрыли рты руками.

Саркози признали виновным в преступном сговоре, но оправдали по делу о сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции . Как отмечает ТАСС, это означает, что суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года.

По версии следствия, Саркози вступил в сговор с режимом ливийского лидера Муаммара Каддафи: избирательный штаб Саркози получил от Ливии €50 млн евро, а в ответ французский политик должен был помочь Каддафи улучшить международный имидж. В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции чемоданы наличных. Один из них он передал лично в руки Саркози, утверждал Такиеддин. Позже он отказался от этих обвинений. Кроме него, о наличии «веских улик» против Саркози заявлял сын Каддафи Саиф аль-Ислам.

Кроме самого экс-президента, по делу осуждены глава его администрации Клод Геан и бизнесмен Александр Джури — они получили по шесть лет лишения свободы, а политик Брис Ортефе, при Саркози возглавлявший Минтруд и МВД, — два года.

«В тюрьме, но с высоко поднятой головой»

В скором времени Саркози должен будет явиться в Национальную финансовую прокуратуру, которая сообщит ему дату и место ареста. Подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение.

Саркози уже заявил, что обжалует решение суда.

«Если они хотят, <…> чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой. Я невиновен. Естественно, я подам апелляцию», — сказал он.

«То, что произошло сегодня в этом зале уголовного суда, имеет чрезвычайно серьезное значение для верховенства права и доверия к правосудию», — добавил французский политик.

В суде Саркози сопровождала его супруга Карла Бруни. На заседании также присутствовали трое его сыновей – Жан, Луи и Пьер Саркози.

Позже Бруни опубликовала фотографию из суда с подписью «Любовь — вот ответ» и хэштегом «ненависть не победит». Эту публикацию она сопроводила песней в исполнении Джона Леннона и Йоко Оно Instant Karma.

Адвокат Саркози Жан-Мишель Дарруа назвал судебный вердикт ошибкой и подчеркнул, что для Саркози «существует особая система правосудия».

«В отличие от суда, я считаю, что угрозу демократии представляет не Николя Саркози, а неправильные судебные решения. Ошибки всегда есть, и эта — серьезная ошибка», — указал он.

Бывшая жена Саркози Сесилия Аттиас тоже выразила свой гнев в соцсетях, опубликовав сообщение с поддержкой экс-супруга.

«Я возмущена и опечалена за нашу страну, которая утратила чувство справедливости. Я всем сердцем сочувствую Николя, которого знаю как честного человека», — отреагировала бывшая первая леди.

Глава правоцентристской партии страны «Республиканцы» (LR) Брюно Ретайо подчеркнул, что Саркози внес огромный вклад в развитие Франции. «Он всегда был верным слугой своей страны. Я выражаю ему свою полную поддержку и дружбу в это трудное время», – отметил он.

Вице-президент Республиканской партии Жоффруа Дидье тоже выразил недоумение по поводу приговора Саркози. Он напомнил, что факт незаконного обогащения так и не был доказан.

«В данном случае, было ли личное обогащение или нет? Никакого личного обогащения не было. Был ли коррупционный сговор или нет? Его не было. Было ли незаконное финансирование избирательной кампании? Нет. И, несмотря на это, есть полная непоследовательность в том, что было принято заведомо унизительное решение, когда Николя Саркози олицетворяет образ Франции», – заключил политик.