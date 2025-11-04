ЕК планирует ввести новый визовый механизм для давления на Грузию

ЕК намерена в ноябре ввести новый визовый механизм для давления на Грузию

Еврокомиссия планирует ввести в действие новый визовый механизм для давления на Грузию, чтобы заставить республику вернуться на путь интеграции в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Брюсселе, представляя ежегодный доклад ЕК о расширении объединения, передает ТАСС.

«В ноябре, я надеюсь, у нас появится новый механизм приостановки виз, что позволит принять новые меры против Грузии», — уточнила она.

По словам Кос, Грузия отдаляется от ЕС, а реальный процесс ее приема в сообщество «фактически приостановлен с 2024 года».

В отчете, представленном 4 ноября, Еврокомиссия охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Европейский союз в связи с отступлением от демократии.

До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя антиправительственные протесты в республике, которые прошли 4 октября, заявил, что представители ЕС «плюнули в душу» грузинскому народу, который «открыл для них двери и сердца».

Ранее в Грузии призвали убрать из конституции статью о вступлении в ЕС и НАТО.