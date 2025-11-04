На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕК планирует ввести новый визовый механизм для давления на Грузию

ЕК намерена в ноябре ввести новый визовый механизм для давления на Грузию
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

Еврокомиссия планирует ввести в действие новый визовый механизм для давления на Грузию, чтобы заставить республику вернуться на путь интеграции в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Брюсселе, представляя ежегодный доклад ЕК о расширении объединения, передает ТАСС.

«В ноябре, я надеюсь, у нас появится новый механизм приостановки виз, что позволит принять новые меры против Грузии», — уточнила она.

По словам Кос, Грузия отдаляется от ЕС, а реальный процесс ее приема в сообщество «фактически приостановлен с 2024 года».

В отчете, представленном 4 ноября, Еврокомиссия охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Европейский союз в связи с отступлением от демократии.

До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя антиправительственные протесты в республике, которые прошли 4 октября, заявил, что представители ЕС «плюнули в душу» грузинскому народу, который «открыл для них двери и сердца».

Ранее в Грузии призвали убрать из конституции статью о вступлении в ЕС и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами