Премьер Грузии раскрыл, кто осуществлял попытки госпереворота в стране

Попытки государственного переворота в Грузии осуществляли агенты экстремистских группировок, состоящие из 500 человек. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Рустави 2».

Глава грузинского кабмина отметил, что раньше основными инструментами революции являлись политические партии. Однако, по его словам, позже на их роль пришли представители СМИ и неправительственные организации.

«Сейчас перешли на грубый метод спецслужб… теперь это экстремистские группировки, агенты… Примерно до 500 человек…. Это иностранные спецслужбы. Они прямо подключены в этот процесс», — сказал Кобахидзе.

До этого Кобахидзе заявил, что в Грузии произошла пятая за последние четыре года попытка осуществить в стране революцию. Он подчеркнул, что планы по совершению госпереворота были сорваны, однако власти не намерены «ждать шестой, седьмой, восьмой попытки» и будут принимать меры.

Ранее ЕС отверг заявления властей Грузии о своей роли в беспорядках.