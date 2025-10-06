На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Грузии раскрыл, кто осуществлял попытки госпереворота в стране

Кобахидзе: попытки революции в Грузии осуществляли экстремистские группировки
Lorenz Huter/IMAGO/photothek/Global Look Press

Попытки государственного переворота в Грузии осуществляли агенты экстремистских группировок, состоящие из 500 человек. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Рустави 2».

Глава грузинского кабмина отметил, что раньше основными инструментами революции являлись политические партии. Однако, по его словам, позже на их роль пришли представители СМИ и неправительственные организации.

«Сейчас перешли на грубый метод спецслужб… теперь это экстремистские группировки, агенты… Примерно до 500 человек…. Это иностранные спецслужбы. Они прямо подключены в этот процесс», — сказал Кобахидзе.

До этого Кобахидзе заявил, что в Грузии произошла пятая за последние четыре года попытка осуществить в стране революцию. Он подчеркнул, что планы по совершению госпереворота были сорваны, однако власти не намерены «ждать шестой, седьмой, восьмой попытки» и будут принимать меры.

Ранее ЕС отверг заявления властей Грузии о своей роли в беспорядках.

