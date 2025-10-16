В Тбилиси заявили, что ЕС «плюнул в душу» грузинскому народу

Представители Европейского союза (ЕС) «плюнули в душу» грузинскому народу, который «открыл для них двери и сердца». Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя антиправительственные протесты в республике, которые прошли 4 октября. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Они хотят посадить сюда своих людей, смотря на все это хладнокровно, слова не скажут, что переживают за происходившее. <...> В тот день пострадало 25 полицейских, двое из них тяжело, и никто (из ЕС) не справился о них», — сказал Папуашвили.

Он добавил, что поведение ЕС — «большой урок» для Грузии.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в Грузии назвали флаг ЕС «символом террора».