США задерживает выплату взносов ООН в ожидании реформ

Постпред Уолтц: Трамп задерживает финансирование ООН, ожидая реформы
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Вашингтон задерживает финансирование ООН, так как ожидает реформирования всемирной организации. Об этом в интервью порталу Breitbart News заявил постпред США при ООН Майкл Уолтц.

Дипломат уточнил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп задерживает выплату взносов до тех пор, пока не будут видны реформы ООН.

Уолтц подчеркнул, что под давлением Вашингтона генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласился уменьшить бюджет всемирной организации на 15%, что приведет к сокращению штата на 18% и численности миротворцев на 25%. По словам постпреда, США будут «жестко обращаться» с ООН.

17 сентября сообщалось, что бюджет ООН на 2026 год может быть сокращен на 15% — на $500 млн — по сравнению с 2024 годом.

В конце августа 2025 года представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сокращение программ помощи США может усложнить ситуацию с бюджетом международной организации.

Ранее Лавров обвинил Гутерриша в невыполнении требований устава ООН.

