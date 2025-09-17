ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

В ООН предупредили о планах сократить бюджет на 2026 год на 15%

Бюджет международной организации ООН на 2026 год может быть сокращен на 15% — на $500 млн — по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

С таким предложением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш после пересмотра оценки бюджета на 2026 год.

При анализе распределения ресурсов соблюдался баланс между тремя столпами Устава ООН: мир и безопасность, права человека и устойчивое развитие, отметил Гутерриш в письме государствам-членам.

Он пояснил, что сокращения коснутся бюджета поддержки миротворческих миссий. Кроме того, чтобы сократить расходы, планируется перенос выполнения некоторых функций из Нью-Йорка и Женевы в менее дорогостоящие локации. В планах международной организации перестать арендовать два здания в Нью-Йорке к 2027 году.

Окончательное решение по бюджету будет принято в декабре 2025 года.

В конце августа 2025 года представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что сокращение программ помощи США может усложнить ситуацию с бюджетом международной организации.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп прекратил программы иностранной помощи, в рамках которых осуществлялись взносы в ООН на $521 млн.

Ранее Лавров обвинил Гутерриша в невыполнении требований устава ООН.