Захарова призвала Пугачеву «открыть глаза» и прочитать книгу об Украине

Певице Алле Пугачевой и другим уехавшим из страны россиянам следует прочитать книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази о конфликте на Украине, чтобы наконец «открыть глаза» и узнать правду. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на презентации книги, пишет ТАСС.

Захарова упомянула уехавших из России граждан, которые утверждают, что «им на расстоянии виднее, что у нас происходит». По ее мнению, им будет полезно почитать книгу Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста».

«Например, я думаю, что Пугачевой будет эта книга интересна. Пусть почитает», — сказала представитель МИД.

Захарова обратила внимание, что итальянский журналист, в отличие от уехавших из РФ людей, «видел те ужасы, что происходили в ДНР и ЛНР на протяжении 11 лет, а не позорно закрывал глаза». Дипломат посоветовала россиянам читать книги людей, которые уехали из Европы в 2014 году в Донецк и Луганск, «чтобы спасать жизни других, а не свои».

До этого продюсер Иосиф Пригожин выразил уверенность, что Алла Пугачева могла повлиять на международные отношения России и Украины. По его словам, певица обладала властью в российском шоу-бизнесе и могла пойти к Владимиру Зеленскому и сказать: «Вовочка, давайте построим культурный мост и сделаем что-нибудь, чтобы люди выжили».

