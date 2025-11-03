Орбан заявил, что у Европы нет денег на поддержку Украины

Европейские лидеры стремятся конфисковать российские замороженные зарубежные активы потому, что у Европы нет денег на поддержку Киева. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Они (европейские лидеры – «Газета.Ru») хотят конфисковать замороженные российские активы, пересмотреть систему финансирования ЕС и взять новые кредиты. Мы против этого. Венгрия не обязана финансировать Украину. У нас нет для этого никаких оснований: ни политических, ни экономических, ни моральных», — подчеркнул он.

По словам Орбана, на следующие четыре года вооруженного конфликта Украине потребуется $400 млрд.

До этого Орбан заявлял, что выступающие в поддержку Украины лидеры Европейского союза и их единомышленники на самом деле поддерживают войну.

Он уверен, что оказание военной и финансовой помощи Украине за счет бюджетов европейских стран только обостряет ситуацию в Европе и подталкивает ее к широкомасштабному военному конфликту.

Ранее Орбан призвал ЕС выделять Украине как можно меньше средств.