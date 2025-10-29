Орбан призвал ЕС выделять Украине как можно меньше средств

Орбан: ЕС должен выделять Украине как можно меньше, а ресурсы оставлять в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал страны Евросоюза (ЕС) выделять Украине как можно меньшее количество средств, а ресурсы оставлять в Европе.

В публикации он приводит свое видение мироустройства и поддержания стабильности на европейском континенте. По словам венгерского премьера, ЕС необходимо вести прямые переговоры с Россией, а Украина вместо вступления в союз должна стать его стратегическим партнером.

«Выделяйте Украине как можно меньше средств, а ресурсы оставляйте в Европе. Уважайте энергетический выбор каждой страны», — призвал Орбан.

27 октября Орбан заявлил, что отказ европейских властей вести диалог с РФ по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины — это огромная ошибка. По мнению премьер-министра Венгрии, решить украинский вопрос можно только при участии третьих стран.

Он подчеркнул, что Венгрия хочет восстановления контактов между Брюсселем и Москвой, чтобы в будущем можно было заключить соглашение о новой системе безопасности. Кроме того, венгерский лидер неоднократно высказывался против членства Украины в ЕС.

Ранее Орбан заявил, что волна поддержки членства Украины в ЕС идет на спад.