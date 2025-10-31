Орбан считает поддержку Украины со стороны Европы поддержкой войны

Выступающие в поддержку Украины лидеры Европейского союза и их единомышленники на самом деле поддерживают в войну. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

Он уверен, что оказание военной и финансовой помощи Украине за счет бюджетов европейских стран только обостряет ситуацию в Европе и подталкивает ее к широкомасштабному военному конфликту.

«Война требует денег. <…> Когда Брюссель отправляет деньги на Украину, он отправляет наши деньги», — отметил глава правительства.

Происходящее в Европе Орбан сравнил с событиями, которые наблюдались накануне Первой и Второй мировых войн. Единственным положительным моментом в этой ситуации он назвал избрание президентом США Дональда Трампа, который занял миротворческую позицию и пытается урегулировать конфликт на Украине мирным путем.

23 октября Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против российских нефтяных компаний, что уже спровоцировало рост цен на сырье.

Ранее Орбан призвал ЕС выделять Украине как можно меньше средств.