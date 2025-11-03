На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новый премьер Японии заявила о желании встретиться с главой Северной Кореи

Премьер Японии Такаити заявила КНДР о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном
true
true
true
close
Yuichi Yamazaki/Pool/Reuters

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о готовности провести личные переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В ходе мероприятия, посвященном проблеме японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы прошлого века, Такаити заявила, что Япония уже сообщила Северной Корее о своем желании провести саммит с лидером Ким Чен Ыном для решения этой «многолетней проблемы».

Тема похищенных граждан остается одной из самых чувствительных в отношениях между двумя странами, не имеющими дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и разрешил пятерым из них вернуться на родину.

В мае 2014 года Токио и Пхеньян договорились о проведении нового расследования случаев похищений, однако впоследствии созданная для этого комиссия была распущена по инициативе северокорейской стороны.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета по пути в Японию, что был бы рад встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки в страны Азии, если тот заинтересован в беседе.

Ранее профессор Ланьков заявил, что Южная Корея и КНДР хотят помириться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами