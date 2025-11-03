Новый премьер Японии заявила о желании встретиться с главой Северной Кореи

Премьер Японии Такаити заявила КНДР о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о готовности провести личные переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В ходе мероприятия, посвященном проблеме японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы прошлого века, Такаити заявила, что Япония уже сообщила Северной Корее о своем желании провести саммит с лидером Ким Чен Ыном для решения этой «многолетней проблемы».

Тема похищенных граждан остается одной из самых чувствительных в отношениях между двумя странами, не имеющими дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и разрешил пятерым из них вернуться на родину.

В мае 2014 года Токио и Пхеньян договорились о проведении нового расследования случаев похищений, однако впоследствии созданная для этого комиссия была распущена по инициативе северокорейской стороны.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета по пути в Японию, что был бы рад встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки в страны Азии, если тот заинтересован в беседе.

