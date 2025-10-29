Профессор Ланьков заявил, что Южная Корея и КНДР хотят помириться

Президент США, находясь в Южной Корее на встрече с президентом Ли Чжэ Меном, пообещал положить конец конфликту на Корейском полуострове. Кандидат исторических наук, профессор, кореевед Андрей Ланьков в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что у США есть шанс помирить Юг и Север, однако ненадолго.

«Примириться можно на несколько лет. Южная Корея сейчас настроена на примирение, Северная тоже, но для Северной Кореи слова о хороших отношениях не значат ничего. Северная Корея хочет от Юга экономическую помощь и активно торговать, получая от этой торговли прибыль. Когда у власти находится правоконсервативное правительство, Южная Корея не оказывает помощь Северу и не хочет торговать себе в убыток. Однако сейчас в Южной Корее у власти левое правительство, которые как раз настроены на то, чтобы осуществлять программы помощи Северу. Препятствием для этих программ является существующая система санкций, направленных против Северной Кореи. Эти санкции делают почти невозможным любое экономическое взаимодействие с Северной Кореей для кого угодно, включая и Южную Корею», — рассказал Ланьков.

Кореевед объяснил, какую роль может сыграть президент США в перемирии двух государств.

«Если Трамп согласится ослабить или отменить эти санкции, то в таком случае вероятно, что нынешнее южнокорейское правительство начнет отправлять в Северную Корею большое количество помощи: как прямом виде, так и замаскированным под торговлю. Северная Корея, от этого не откажется, однако рано или поздно к власти в Сеуле опять придут правые, которые такую политику не поддерживают, и в результате чего опять произойдет обострение отношений. Они прекратят субсидировать Северную Корею и в результате отношения опять ухудшатся. Мы этот цикл проходили уже много раз», — объяснил востоковед.

До этого Дональд Трамп прибыл в Южную Корею и встретился с президентом Ли Чжэ Меном. Трамп пообещал разрешить корейский конфликт. Как сообщили СМИ, президент Южной Кореи подарил американскому коллеге корону и яблоки с его лицом. Кроме того, Дональд Трамп планировал провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но, по официальной версии, «не сошлись графиками».

