На Украине раскрыли, какой шаг готов сделать Зеленский на пути к компромиссу с Россией

План президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с Россией допускает вывод ВСУ из Донбасса решением Верховной рады. На эту деталь обратило внимание украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, этот пункт является главным отличием новой версии мирного плана от предыдущих, распространенных украинскими СМИ. В расширенной версии документа допускается вывод украинских войск из Донбасса решением Рады для последующего создания на этой территории «свободной экономической зоны». При этом в плане также упоминаются некие «международные силы», которые должны быть размещены по текущей линии фронта.

В «Стране.ua» отметили, что пункт о территориях предельно запутан. В частности, не ясно, когда будет принято решение о выводе ВСУ — до прекращения огня или после. Неизвестно и то, кто будет контролировать демилитаризованную зону в будущем.

24 декабря Зеленский раскрыл детали мирного плана, который Украина согласовала с США. Документ состоит из 20 пунктов, включающих гарантии безопасности для Киева и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение выборов президента в ближайшее время.

При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

