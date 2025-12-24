На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туристка из России возмутила вьетнамцев поездкой на мотоцикле в трусах

Россиянке грозит тюрьма во Вьетнаме после провокационных трюков на мотоцикле
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россиянку обвинили в выполнении провокационных трюков во время езды на мотоцикле во Вьетнаме, сообщает Mirror.

Вьетнамские власти возбудили уголовное дело против 34-летней туристки из России Юлии Никитиной. Поводом для разбирательств стала поездка женщины на мотоцикле в Нячанге, во время которой остальные участники движения увидели ее нижнее белье.

На допросе россиянка признала, что совершала такие маневры на дорогах общего пользования ранее в этом году. Ее действия были расценены как нарушение ПДД и общественного порядка с признаками уголовного преступления.

По вьетнамским законам нарушительнице грозит до 7 лет тюрьмы, штрафы, конфискация байка и депортация. Местные СМИ и пользователи соцсетей осудили исполненные россиянкой трюки как опасные, безрассудные и оскорбительные. Сама Никитина не стала комментировать обвинения.

Ранее пару из России задержали в Таиланде после секса на пляже.

