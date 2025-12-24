Назначен новый глава АСВ после ареста Мельникова

Генеральным директором Агентства по страхованию вкладов (АСВ) назначен директор департамента финансового оздоровления Центробанка Александр Жданов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АСВ.

«Под руководством председателя Банка России Э.С. Набиуллиной состоялось очередное заседание совета директоров ГК АСВ… По представлению председателя совета директоров генеральным директором агентства с 13 января 2026 года назначен Александр Юрьевич Жданов», - отметили в пресс-службе агентства.

Занимавший ранее эту должность Андрей Мельников решением совета директоров освобожден от нее после ареста по подозрению в крупном мошенничестве. Предварительно, деньги от использования имущества аквапарка «Аквамир», находящегося в распоряжении АСВ, предназначались для погашения задолженности организации, но достались участникам преступной группы, в которой состоял Мельников.

В свою очередь глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отказалась комментировать арест Мельникова. Руководительница регулятора заявила журналистам, что не готова давать какие-либо оценки этому событию.

Ранее стало известно, что жена экс-гендиректора АСВ Мельникова владеет Porsche Cayenne.