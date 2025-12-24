На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назначен новый глава АСВ после ареста Мельникова

Новым главой АСВ назначен менеджер ЦБ Александр Жданов
ЦБ РФ

Генеральным директором Агентства по страхованию вкладов (АСВ) назначен директор департамента финансового оздоровления Центробанка Александр Жданов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АСВ.

«Под руководством председателя Банка России Э.С. Набиуллиной состоялось очередное заседание совета директоров ГК АСВ… По представлению председателя совета директоров генеральным директором агентства с 13 января 2026 года назначен Александр Юрьевич Жданов», - отметили в пресс-службе агентства.

Занимавший ранее эту должность Андрей Мельников решением совета директоров освобожден от нее после ареста по подозрению в крупном мошенничестве. Предварительно, деньги от использования имущества аквапарка «Аквамир», находящегося в распоряжении АСВ, предназначались для погашения задолженности организации, но достались участникам преступной группы, в которой состоял Мельников.

В свою очередь глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отказалась комментировать арест Мельникова. Руководительница регулятора заявила журналистам, что не готова давать какие-либо оценки этому событию.

Ранее стало известно, что жена экс-гендиректора АСВ Мельникова владеет Porsche Cayenne.

