Макрон анонсировал продолжение переговоров по гарантиям безопасности Украине

Переговорный процесс по гарантиям безопасности Украине продолжится в январе в Париже. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Х.

По его словам, в среду он обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте ситуацию на Украине, а также работу так называемой «коалиции желающих».

«Начиная с января в Париже мы продолжим эту работу по обеспечению Украины надежными гарантиями безопасности, что является необходимым условием для прочного и долгосрочного мира», — написал Макрон.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поделился с журналистами полной версией мирного плана, который Киев согласовал с Вашингтоном. Документ состоит из 20 пунктов, включающих гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение выборов президента в ближайшее время. Также в тексте обговариваются безъядерный статус Украины и членство Киева в ЕС и НАТО.

При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не стали комментировать мирный план Зеленского.