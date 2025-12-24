У человека может быть не пять чувств, а несколько десятков, заявили ученые

Мы привыкли думать, что воспринимаем мир с помощью пяти чувств — зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Но современные исследования показывают: человеческое восприятие устроено гораздо сложнее. По оценкам нейробиологов, у человека может быть от двух до трех десятков различных чувств, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. Об этом сообщает портал The Conversation.

Почти весь наш опыт — мультисенсорный. Мы не «видим отдельно» и не «слышим отдельно»: сигналы от разных органов чувств объединяются в единую картину мира и собственного тела. То, что мы чувствуем кожей, влияет на то, как мы видим и слышим, а запахи способны менять ощущение текстуры и вкуса.

Так, аромат розы может сделать волосы на ощупь более «шелковистыми», а запахи в обезжиренных йогуртах — создавать ощущение густоты и насыщенности без добавления жиров. Восприятие вкуса зависит не только от языка, но и от обоняния, текстуры пищи и даже уровня шума вокруг.

Нейробиологи выделяют целый ряд чувств, о которых редко задумываются. Проприоцепция позволяет нам ощущать положение рук и ног, не глядя на них. Чувство равновесия формируется благодаря работе вестибулярного аппарата, зрения и мышечных ощущений. Интероцепция помогает отслеживать внутренние сигналы организма — голод, учащение сердцебиения, напряжение.

Существуют и более тонкие формы восприятия, например чувство «владения» своим телом или ощущение собственной активности при движении. У некоторых пациентов после инсульта эти чувства могут нарушаться: человек ощущает прикосновения, но не воспринимает руку как свою.

Даже привычные «пять чувств» на самом деле состоят из нескольких систем. Осязание объединяет боль, температуру, зуд и давление. А вкус — это сочетание собственно вкусовых рецепторов, обоняния и тактильных ощущений во рту. Язык распознает лишь пять базовых вкусов — сладкий, соленый, кислый, горький и умами. Все сложные вкусы — от клубники до манго — формируются в основном за счет запахов, которые изо рта попадают в нос через носоглотку.

Взаимодействие чувств подтверждается и экспериментами. Например, шум в салоне самолета снижает чувствительность к сладкому и соленому, но почти не влияет на умами. Именно поэтому томатный сок, богатый этим вкусом, кажется особенно приятным в полете.

Исследования мультисенсорного восприятия ведутся на стыке философии, психологии и нейронаук. Ученые показывают, что даже такие простые вещи, как звук шагов или обращение голоса к слушателю, могут менять восприятие собственного тела и улучшать запоминание визуальной информации.

Специалисты подчеркивают: наши чувства гораздо сложнее и тоньше, чем кажется. И если на мгновение остановиться — во время прогулки или еды, — можно заметить, как именно они вместе создают наше ощущение мира.

Ранее ученые впервые «подслушали» скрытые сигналы в мозге.