На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Китай стал отказываться от нефти из России

Bloomberg: китайские НПЗ отказываются от российских поставок
true
true
true
close
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая стали отказываться от закупок нефти из России на фоне американских санкций против российского нефтяного сектора. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Китайские нефтеперерабатывающие компании, включая государственных гигантов и более мелкие частные НПЗ, избегают российских поставок после того, как США и другие страны внесли в черный список крупнейших производителей Москвы и некоторых ее клиентов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что государственные гиганты Sinopec и PetroChina Co. пока отменили «некоторые поставки» российской нефти после введения санкций США против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл».

При этом более мелкие частные нефтеперерабатывающие заводы также воздерживаются от нефти РФ, «опасаясь штрафов».

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Ранее в Белом доме сделали заявление о закупках Индией нефти из России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами