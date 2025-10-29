Спецпредставитель Путина опроверг одно из представлений об экономике РФ

Дмитриев заявил, что экономика России не изолирована от мира

Экономика России не изолирована от остального мира, а по ряду показателей даже обгоняет страны ЕС и Великобританию. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев на форуме Future Investment Initiative в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.

«Существует множество ложных представлений о России. Одно из них заключается в том, что Россия каким-то образом изолирована», — сказал он.

По его словам, Россия продолжает активно торговать со своими партнерами. В частности, товарооборот с Китаем составил $245 млрд, что «выше, чем когда-либо прежде». В свою очередь товарооборот с Индией, как уточнил Дмитриев, составил $69 млрд, что тоже является историческим максимумом.

Также спецпредставитель Путина рассказал, что Россия в экономическом плане сотрудничает в основном со странами Глобального Юга. Он отметил, что экспортные расчеты в долларах и евро сократились до 18%. Около 40% торговли осуществляется в рублях, еще около 40% — в других валютах.

29 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что макроэкономическая ситуация в России является, несмотря ни на что, стабильной. По ее словам, даже 30 пакетов санкций от недружественных стран не смогут изменить это. Матвиенко отметила, что государственная система и правительство РФ на данный момент проводят работы, направленные на преодоление экономических трудностей и на решение внутренних задач.

