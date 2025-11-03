На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе рассказали, где может начаться военный конфликт с Россией

AgoraVox назвало Сувалкский коридор возможным местом конфликта между РФ и НАТО
French Army/AP

Сувалкский коридор, который примыкает к Калининградской области, является местом «гипотетического конфликта» между Россией и НАТО. Об этом пишет французское издание AgoraVox.

«В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) от остальной части альянса», — говорится в сообщении издания.

По мнению журналистов, такое развитие событий открыло бы возможность создания сухопутного коридора между Калининградом и Белоруссией, укрепив влияние России в Балтийском регионе.

Летом 2025 года министр обороны США Пит Хегсет не смог указать местоположение Сувалкского коридора.

До этого немецкая газета Bild писала, что в соединяющем Литву и Польшу и одновременно разделяющем Белоруссию и Калининградскую область РФ Сувалкском коридоре резко увеличилось присутствие военных.

Ранее Литва развернула военный лагерь у границы с Белоруссией.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
