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Министр обороны США не знает, где находится Сувалкский коридор

Глава Пентагона Пит Хегсет не смог указать местоположение Сувалкского коридора
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Joshua Sukoff/Shutterstock/FOTODOM

Министр обороны США Пит Хегсет не смог указать местоположение Сувалкского коридора. Соответствующий вопрос ему задал конгрессмен Юджин Виндман, видео доступно на его YouTube-канале.

«Какой коридор на востоке Польши уязвим и является приоритетным для подкреплений США? Он соединяет Белоруссию с российским регионом», — спросил конгрессмен.

Хегсет не смог ответить на вопрос, обвинив Виндмана в том, что тот устроил ему «какую-то викторину».

До этого немецкая газета Bild писала, что в соединяющем Литву и Польшу и одновременно разделяющем Белоруссию и Калининградскую область РФ Сувалкском коридоре резко увеличилось присутствие военных.

Ситуация в регионе стала обостряться после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на удары поставляемого украинской армии дальнобойного оружия по России.

26 мая канцлер ФРГ заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее Литва развернула военный лагерь у границы с Белоруссией.

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