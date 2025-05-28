Литва развернула военный лагерь у границы с Белоруссией

Власти Литвы сообщили о развертывании военного лагеря на границе с Белоруссией

Литовская армия развернула крупнейший в стране военный лагерь в 15 км от границы с Белоруссией. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление минобороны Литвы.

«На полигоне Пабраде открылся крупнейший в Литве полевой лагерь Sofia. Он отличается масштабностью и современной инфраструктурой, что позволяет обеспечить полноценные условия проживания и работы военнослужащих», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лагерь предназначен для военных учений и может вместить до 1,6 тысячи солдат.

27 мая немецкая газета Bild сообщила, что в соединяющем Литву и Польшу и одновременно разделяющем Белоруссию и Калининградскую область РФ Сувалкском коридоре резко увеличилось присутствие военных.

Издание указывает, что сейчас на территории Сувалкского коридора в селах располагаются танки, в воздухе кружат большое количество вертолетов, на которых перебрасывают подразделения десантников. Кроме того, Литва планирует заминировать свои границы с Белоруссией и Калининградской областью.

Ранее сообщалось, что Литва потребует компенсацию от Белоруссии за миграционный кризис.