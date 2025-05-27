В ФРГ отметили значительное усиление присутствия военных в Сувалкском коридоре

В соединяющем Литву и Польшу и одновременно разделяющем Белоруссию и Калининградскую область РФ Сувалкском коридоре резко увеличилось присутствие военных. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Ситуация в регионе стала обостряться после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на удары поставляемого украинской армии дальнобойного оружия по России.

Издание указывает, что сейчас на территории Сувалкского коридора в селах располагаются танки, в воздухе кружат большое количество вертолетов, на которых перебрасывают подразделения десантников. Кроме того, Литва планирует заминировать свои границы с Белоруссией и Калининградской областью.

26 мая канцлер ФРГ заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее в МИД Польши оценили перспективы создания единой европейской армии.