Российская подлодка выпустила крылатую ракету в Японском море

Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» провела учебный пуск ракеты «Калибр» в Японском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения российского Тихоокеанского флота.

«Ракетная стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район. В расчетное время ракета «Калибр» успешно поразила назначенную цель на тактическом поле «Сюркум», расположенном в Хабаровском крае», — заявили в пресс-службе флота.

Отмечается, что дальность стрельбы превысила тысячу километров, а кроме того «Волхов» в ходе выполнения задачи прикрывался кораблями и судами ТОФ, которые вместе с самолетами и беспилотными летательными аппаратами морской авиации обеспечивали закрытие района стрельб.

До этого в Японском море прошли российские учения по радиоэлектронной борьбе.

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