В США забили тревогу из-за позиции Трампа в отношении России

Bloomberg: Трамп, вероятно, изменил позицию по санкциям против России
Alex Brandon/AP

Отказ президента США Дональда Трампа обсудить на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября вопрос санкций против нефтяного сектора РФ демонстрирует изменение его политики в отношении Москвы. Об этом сообщает Bloomberg.

«Это подорвет всю концепцию санкций», — приводит агентство слова эксперта и управляющего партнера консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтта Эриксона.

Решение Трампа не обсуждать нефтяные санкции в отношении России на встрече с Си Цзиньпином, пишет Bloomberg, означает, что нефть по-прежнему будет основным источником дохода для «военных усилий» президента Владимира Путина.

30 октября прошли переговоры Трампа и Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане.

В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого согласия в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.

Ранее в России рассказали о главной цели Трампа на встрече с Си Цзиньпином.

Переговоры о мире на Украине
