На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о неиссякаемом терпении в вопросах урегулирования на Украине

Трамп: в вопросе темпа урегулирования на Украине для меня нет последней капли
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в вопросах темпов урегулирования на Украине не имеет предела и не может иссякнуть. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможных предельных сроках для урегулирования, американский лидер подчеркнул, что иногда нужно дать сторонам возможность «выпустить пар» через конфронтацию.

«Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, что могло бы стать для Вашингтона сигналом о неготовности России к урегулированию.

Британская газета The Telegraph утверждает, что политика Дональда Трампа направлена против Украины. Глава Белого дома рассчитывает, что Киев получит американское оружие на коммерческих условиях, а не даром. Издание обратило внимание, что Трамп в своей внешней политике руководствуется методом «радикальной неопределенности». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях о замороженных активах России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами