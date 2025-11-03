Трамп заявил о неиссякаемом терпении в вопросах урегулирования на Украине

Трамп: в вопросе темпа урегулирования на Украине для меня нет последней капли

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в вопросах темпов урегулирования на Украине не имеет предела и не может иссякнуть. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможных предельных сроках для урегулирования, американский лидер подчеркнул, что иногда нужно дать сторонам возможность «выпустить пар» через конфронтацию.

«Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, что могло бы стать для Вашингтона сигналом о неготовности России к урегулированию.

Британская газета The Telegraph утверждает, что политика Дональда Трампа направлена против Украины. Глава Белого дома рассчитывает, что Киев получит американское оружие на коммерческих условиях, а не даром. Издание обратило внимание, что Трамп в своей внешней политике руководствуется методом «радикальной неопределенности». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях о замороженных активах России.