Трамп не участвует в дискуссиях по замороженным российским активам

Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях о замороженных активах России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не принимает участия в дискуссиях о замороженных активах Российской Федерации европейскими странами. Трансляцию его выступления вел Белый дом.

«Я не участвую в этих обсуждениях», — подчеркнул Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

1 ноября сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear начал разморозку активов, принадлежащих российским инвесторам, и при этом не требуя наличия лицензии от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США.

Активы российских инвесторов оказались заблокированными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream в 2022 году, после введения Европейским союзом санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Первоначальная оценка объема замороженных средств составляла около 6 трлн рублей, при этом примерно 20% из этой суммы принадлежали физическим лицам.

Ранее швейцарское издание назвало последствия для Запада при изъятии российских активов.