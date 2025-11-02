Бывший вице-премьер Сербии дал совет России по спасению замороженных в ЕС активов

Вулин: ЕС не отнимет активы РФ, если будет знать, что последует адекватный ответ

Евросоюз не решится отнять замороженные российские активы, если будет знать, что последует адекватный ответ. Об этом заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин.

Вулин напомнил, что страны Европы всю историю своего существования «грабили» свои колонии и тех, кто был слабее. Политик выразил уверенность, что они «ограбят» и Россию, если сочтут, что не понесут наказания за свои действия.

«Вопрос в том, что Россия готовит как ответ. Только от силы ответа зависит, отнимут ли российское имущество», — сказал Вулин.

Он подчеркнул, что если страны ЕС посчитают, что потеряют больше, чем получат в случае конфискации активов России, то не сделают этого.

21 октября еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия готова в ближайшие недели внести предложение по выделению Киеву нового кредита под замороженные российские активы. Домбровскис добавил, что инициатива ЕК «будет в полной мере соответствовать международному праву». По словам еврокомиссара, новый «репарационный» кредит будет финансироваться «за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского Центробанка, хранящихся в ЕС».

Ранее США уведомили ЕС о нежелании использовать российские активы для Украины.