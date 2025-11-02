Бывший вице-премьер Сербии дал совет России по спасению замороженных в ЕС активов

Евросоюз не решится отнять замороженные российские активы, если будет знать, что последует адекватный ответ. Об этом заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин.
Вулин напомнил, что страны Европы всю историю своего существования «грабили» свои колонии и тех, кто был слабее. Политик выразил уверенность, что они «ограбят» и Россию, если сочтут, что не понесут наказания за свои действия.
«Вопрос в том, что Россия готовит как ответ. Только от силы ответа зависит, отнимут ли российское имущество», — сказал Вулин.
Он подчеркнул, что если страны ЕС посчитают, что потеряют больше, чем получат в случае конфискации активов России, то не сделают этого.
21 октября еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия готова в ближайшие недели внести предложение по выделению Киеву нового кредита под замороженные российские активы. Домбровскис добавил, что инициатива ЕК «будет в полной мере соответствовать международному праву». По словам еврокомиссара, новый «репарационный» кредит будет финансироваться «за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского Центробанка, хранящихся в ЕС».
Ранее США уведомили ЕС о нежелании использовать российские активы для Украины.