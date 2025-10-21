На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕК хочет предложить новый кредит Киеву под российские активы

ЕК планирует вскоре предложить новый кредит Украине под российские активы
true
true
true
close
Global Look Press

Еврокомиссия готова в ближайшие недели внести предложение по выделению Киеву нового кредита под замороженные российские активы, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ЕК готова выступить с данным предложением в ближайшие недели, если европейские лидеры согласятся начать работу на своей встрече 23 и 24 октября.

Домбровскис добавил, что инициатива Еврокомиссии «будет в полной мере соответствовать международному праву».

Еврокомиссар отметил, что новый «репарационный» кредит будет финансироваться «за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского Центробанка, хранящихся в ЕС».

21 октября издание Politico сообщило, что послы ЕС согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи Украине «репарационных кредитов». В публикации утверждается, что Бельгия даст добро Еврокомиссии на выдвижение юридического предложения о выделении Украине кредита в размере €140 миллиардов.

Ранее США уведомили ЕС о нежелании использовать российские активы для Украины.

