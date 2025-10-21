ЕК хочет предложить новый кредит Киеву под российские активы

Еврокомиссия готова в ближайшие недели внести предложение по выделению Киеву нового кредита под замороженные российские активы, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ЕК готова выступить с данным предложением в ближайшие недели, если европейские лидеры согласятся начать работу на своей встрече 23 и 24 октября.

Домбровскис добавил, что инициатива Еврокомиссии «будет в полной мере соответствовать международному праву».

Еврокомиссар отметил, что новый «репарационный» кредит будет финансироваться «за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского Центробанка, хранящихся в ЕС».

21 октября издание Politico сообщило, что послы ЕС согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи Украине «репарационных кредитов». В публикации утверждается, что Бельгия даст добро Еврокомиссии на выдвижение юридического предложения о выделении Украине кредита в размере €140 миллиардов.

Ранее США уведомили ЕС о нежелании использовать российские активы для Украины.